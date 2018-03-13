#39;taliban İçinde Afgan Hükümeti ile Görüşme Yanlısı Gruplar Var'
Umman dönüşü sırasında uçağının yönünü Afganistan'a çeviren Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Jim Mattis uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Umman dönüşü sırasında uçağının yönünü Afganistan'a çeviren Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Jim Mattis uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mattis ülkede 16 yıldır devam eden savaşı sona erdirmek için yapılabilecek görüşmeler konusunda Taliban'dan olumlu sinyaller geldiğini açıkladı…
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