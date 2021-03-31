39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Kılınç'tan, İSTE Rektörü Depci'ye ziyaret

39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Kılınç, ziyaretinde, İSTE Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde savunma sanayide kullanılmak üzere tasarlanan zırh malzemeleriyle ilgili bilgi aldı.

Rektör Depci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli