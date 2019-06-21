39. Kültür Turizm ve Sanat Festivali 27-30 Haziran tarihlerinde yapılacak

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, "39. Kültür Turizm ve Sanat Festivali"nin 27-30 Haziran tarihlerinde yapılacağını söyledi.

Elçin, şehirde düzenlenen en kapsamlı festival olarak adlandırılan Kültür Turizm ve Sanat Festivali öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Festivalin kortej yürüyüşü ile başlayacağını kaydeden Elçin, "Festivalin ikinci günü Türkiye Halk oyunları Federasyonun Kulüpler arası Büyükler Türkiye Finalini yapacağız. Son iki günde de boğa güreşlerimiz ve konserlerimiz olacak." dedi.

Halk oyunları yarışmaları çerçevesinde Türkiye'nin 30 farklı şehrinden yaklaşık bin kişiyi şehirde ağırlayacaklarını anlatan Elçin, "Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Artvin, Kafkasör festival alanında ilk defa böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacak. İlimizin tanıtımı açısından festival kapsamındaki bu yarışmayı çok önemsiyoruz." dedi.

Kafkasör Festivalinin temelinde boğa güreşleri geleneğinin olduğunu kaydeden Elçin, "Boğa güreşlerinde toplam ödülü 92 bin lira olarak belirledik. Geçen yıla oranla yüzde 31 oranında ödülleri artırdık. Başboğa kategorisi şampiyonu 21 bin lira, başaltı 18 bin, büyük orta 15 bin, küçük ortak 12 bin, ayak 10 bin, deste kategorisi 8 bin ve süper baş kategorisi şampiyonu da yine 8 bin lirayla ödüllendirilecek. Festivale daha çok ve kaliteli boğaların katılması için gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

-Festival alanında 33 esnaf çadırı kurulacak

Elçin, festival alanında 33 esnaf çadırının kurulacağını ve bu çadırların büyüklüklerine göre 750 ve 1000 lira olarak fiyatlandırılacağını belirterek çadırların kuralarının çekilerek esnafa teslim edileceğini vurguladı.

Bu çadırlardaki ürünlerin Artvin Belediyesinin denetiminde, zabıta ekiplerinin mühürlediği fiyat tarifesi üzerinden satışının yapılacağına kaydeden Elçin, "Bu vesile ile halkın mağdur olmasının önüne geçeceğiz. Esnafımızı da desteklemeyi ihmal etmeyeceğiz. Dengeyi sağlayarak bu işi yürüteceğiz. Çarşıdaki döner fiyatı neyse orada da fiyatlar aynı olacak. Şehirde su fiyatı neyse Kafkasör'de de o olacak. Vatandaşımız mağdur olmayacak, esnafta kazanacak. Vergi levhası olmayan hiç kimse esnaf çadırı açamayacak". dedi.

Festival alanında engelli vatandaşlarında düşünüldüğünü kaydeden Elçin, "Engelli vatandaşlarımız için tribün yaptık. Festival alanına girişler ücretsiz olacak. Tuvaletler ücretsiz olacak. Otopark alanımız olacak. Bunların dışında ilk defa belediye olarak tribün arkada tarafından 50 adet çadır kuracağız ve bu çadırları isteyen vatandaşlarımıza kiralayacağız." diye konuştu.

Elçin, Artvin Belediyesi olarak Kafkasör Festival alanı satın alarak Artvin halkına mal etmek için çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA