39. İstanbul Maratonu Çok İyi Geçti"

EMRAH OKTAY - Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar, 12 Kasım'da gerçekleştirilen Vodafone 39. İstanbul Maratonu'nun çok iyi geçtiğini söyledi.



İsmail Özbayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul'un iş birliğinde düzenlenen organizasyonu değerlendirdi.



İstanbul Maratonu'na katılımın çok yüksek olduğunu aktaran Özbayraktar, "Organizasyon serisi olarak spor fuarı ile başlayan bir iş oldu. Sayın Başkanımız Mevlüt Uysal'ın açılışıyla başladığımız organizasyonumuzdan çok mutluyuz. Her şeyin çok iyi olduğunu gördük. Hem fuar organizasyonu hem de Vodafone 39. İstanbul Maratonu çok iyi geçti. Maratona katılım çok yüksekti ve herkesin keyif aldığını, mutlu olduğunu gördük. Biz de bundan dolayı mutlu olduk." diye konuştu.



Organizasyona katılımın her sene daha da arttığını dile getiren İsmail Özbayraktar, şunları kaydetti:



"Profesyonel tarafından 42, 15 ve 10 kilometrelik yarışımız var. 25 bin kişi çipli olarak koştu. Kadınlarda parkur rekorunun gelmesi bizim için çok özeldi. Bununla ilgili çalışmalar yapmıştık. Mobil tavşan atletin faydasını gördük. Dereceyi ciddi olarak geri çektik. Bu önemli bir şey. Parkur rekorları kırıldığı zaman dünyanın ilgisi oldukça artıyor. Dünyadan katılım daha da artıyor. 110 ülkeden katılım vardı. Sayının her geçen gün artacağını düşünüyoruz. Çipli koşuya katılım da her geçen yıl artıyor. Bununla ilgili yıl içinde çalışmalar yapıyoruz. Bundan dolayı çok memnunuz."



"Türk insanının birlikte olduğunun mesajını da verdik"



Spor İstanbul Genel Müdürü Özbayraktar, 8 kilometrelik halk koşusuyla Türk insanının dünyaya birlikte olduğu mesajını verdiğini vurguladı.



Halk koşusuna vatandaşların Türk bayrakları ve ay-yıldızlı tişörtlerle katıldığını hatırlatan Özbayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İstanbullular halk koşusunu sahiplenmiş durumda. Türk bayrakları ve ay-yıldızlı tişörtlerle oraya geldiler. Çok güzel geçiş yaptılar ve bu göğsümüzü kabarttı. Renkli görüntüler bu işin tadı tuzu. Güzel enstantaneler oluyor. Biz vatandaşlarımızın mutlu olmasına çok seviniyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği gibi el ele verdiğimizde, bir, iri ve diri olduğumuz zaman çok güzel görüntüler veriyoruz. Bütün dünyaya Türk insanının birlikte olduğunun mesajını da verdik. 'Sadece vatandaşımız istediği zaman, sportif bir organizasyonda bu köprü kapatılır' mesajını veriyoruz. Yani vatandaşın, demokrasinin iradesiyle sadece spor organizasyonunda kapatılıyor, onun dışında bir şeye izin verilmiyor. Bu çok doğru bir mesaj. Onun için halk koşusundaki birlikteliğimiz takdire şayandı. Katılım ve verilen mesajlar için herkese teşekkür ediyorum."



Altın kategoride yer alan İstanbul Maratonu'nun majör maratonlar seviyesine çıkması için çalıştıklarını anlatan Özbayraktar, şu ifadeleri kullandı:



"Majör maraton aslında bir kriter değil. Altın maraton olarak en üst seviyede organizasyonuz. Bununla alakalı bir problemimiz yok. En iyi seviyede maraton organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Majör maratonlar, 42 kilometre koşucusunun çok olmasıyla doğru orantılı. Bununla ilgili çalışmalar yapmak zorundayız. Değil majör maraton Türk insanı istedikten sonra ultra majör maraton yapabilecek seviyeye çok kısa sürede gelir. Bununla ilgili formülümüz var. İnşallah çok kısa zamanda bu hedefimize ulaşacağız."



"Hayra vesile oldu"



İsmail Özbayraktar, Vodafone 39. İstanbul Maratonu'na sivil toplum kuruluşlarının önemli bir katılım sağladığı belirtti.



İstanbul Maratonu'nun Türkiye'nin en büyük spor organizasyonu olduğuna değinen Özbayraktar, "Büyük spor organizasyonlarının güzel bir şeyler söylemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu sene de çocuklar için koştuk. Birçok sivil toplum kuruluşuyla farkındalıklar oluşturmaya çalıştık. Bunun neticesinde spor organizasyonu hayra vesile oldu. Oraya binlerce insan bir hayır uğruna koştu. Bir yerlere faydasının dokunması çok mutluluk verici. Bunun daha da geliştirilmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.