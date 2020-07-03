39. İstanbul Film Festivali'nin düzenleneceği tarihler belli oldu
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39. İstanbul Film Festivali'nin düzenleneceği tarihler belli oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nı 17-28 Temmuz'da gerçekleştirecek.

39. İstanbul Film Festivali'nin düzenleneceği tarihler belli oldu
03.07.2020 18:27 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:27

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen İstanbul Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nı 17-28 Temmuz'da gerçekleştirecek.

Gösterimleri, Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) iş birliğiyle 17-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak yarışmalarda, 11 uzun metrajlı ve 12 kısa film yer alacak.

SSM'de kurulacak açık hava sinemasında her gece 21.00'de bir uzun ve bir kısa metrajlı film birlikte gösterilecek. Gösterimler, film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.

İstanbul Film Festivali'nde çoğu Türkiye ve dünya prömiyerini yapacak filmlerin yer aldığı Türkiye Sineması bölümü, bu yıl 31. kez Anadolu Efes'in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmalarda yer alan filmler, aynı tarihlerde festivalin çevrim içi gösterim sitesi filmonline.iksv.org'da gösterime açılacak.

39. İstanbul Film Festivali'nin diğer gösterimleri ise 9-20 Ekim arasında yapılacak. Filmekimi ile gerçekleştirilecek festivalin programı ilerleyen tarihlerde festivalin sosyal medya ve kanallarında ve internet sitesinde duyurulacak.

"İyi ki Yapmışım" belgeselinin dünya prömiyeri ödül töreninin ardından yapılacak

39. İstanbul Film Festivali'nde Ulusal Yarışma filmlerini değerlendirecek olan yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun'un başkanlığındaki Ulusal Yarışma Jürisi'nde, yapımcı Sevil Demirci, oyuncu Berk Hakman, görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu Aydın ve yazar Hakan Bıçakçı yer alıyor.

Gösterimlerin ardından Ulusal Yarışma ve Ulusal Kısa Film Yarışması'nda ödül kazanan filmler, 28 Temmuz'da SSM'de düzenlenecek Ödül Töreni'nde açıklanacak.

Selçuk Metin'in yönettiği, kendi anlatımı ve yakınlarının tanıklıklarıyla Metin Akpınar'ın yaşamını konu edinen "İyi ki Yapmışım" belgeselinin dünya prömiyeri, Akpınar'ın da katılımıyla ödül töreninin ardından yapılacak. "İyi ki Yapmışım" ekim ayındaki festival programında yer alarak izleyicilerle buluşacak.

Altın Lale Ödülü için 11 film yarışacak

39. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma'da Altın Lale Ödülü için yapımı 2019-2020 sezonunda tamamlanan 11 film yarışacak.

Altın Lale Ulusal Yarışması'nda En İyi Film, En İyi Yönetmen, Jüri Özel Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Müzik olmak üzere 9 dalda ödül verilecek. En İyi Film 200 bin, En İyi Yönetmen ve Jüri Özel Ödülü 50 bin, En İyi Kadın ve En İyi Erkek Oyuncu ise 10 bin liralık para ödülünü kazanacak.

Ulusal Yarışma'da Altın Lale için Orçun Behram'ın "Bina", Anıl Gelberi'nin "Plaza", Ercan Kesal'ın "Nasipse Adayız", Hacı Orman'ın "Körleşme", Faysal Soysal'ın "Ceviz Ağacı", Ümit Ünal'ın "Aşk, Büyü vs.", Onur Ünlü'nün "Topal Şükran'ın Maceraları", Erkan Yazıcı'nın "Uzak Ülke", Mehmet Emin Yıldırım'ın "Şair", Leyla Yılmaz'ın "Bilmemek" ve Özkan Yılmaz'ın "Soluk" filmleri yarışacak.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü kazanan yapımın yönetmenine sonraki çalışmalarını teşvik etmek üzere CMYLMZ Fikirsanat aracılığıyla 30 bin lira ödül verilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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