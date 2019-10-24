39 göçmenin TIR dorsesinde biten 'en büyük hayali': Dünyanın kanayan yarası insan ticareti
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39 göçmenin TIR dorsesinde biten 'en büyük hayali': Dünyanın kanayan yarası insan ticareti

İngiltere'de 39 Çinli göçmenin bir TIR'ın dorsesinde ölü bulunması küresel insan trafiğinin acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

24.10.2019 20:43
39 göçmenin TIR dorsesinde biten 'en büyük hayali': Dünyanın kanayan yarası insan ticareti

İngiltere'de 39 Çinli göçmenin bir TIR'ın dorsesinde ölü bulunması küresel insan trafiğinin acı yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.


Bir Belçika limanından İngiltere'ye gelen Bulgaristan plakalı yük taşıtı başkent Londra'ya bir saat mesafedeki Essex bölgesinde dev bir hangarda bulundu. Soğutma sistemine sahip TIR'ın ön plakasında "The ultimate dream" "en büyük hayal" yazıyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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