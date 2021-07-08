'Gay misin?' testi yaptı! Bakın sonuç ne çıktı?
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'Gay misin?' testi yaptı! Bakın sonuç ne çıktı?

'Gay misin?' testi yaptı! Bakın sonuç ne çıktı?
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak Armağan Çağlayan'ın programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ünlü fenomen Kerimcan Durmaz, yine sosyal medyaya damga vurdu. Durmaz, 'Gay misin?' testi yaptı. Bakın sonuç ne çıktı...

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni adlı programına konuk olan Kerimcan Durmaz, üç yıl önce Instagram hesabı üzerinden paylaştığı müstehcen video ile konuştu.

Kerimcan Durmaz açıklamasında, "Bazı kesim benim bilerek yaptığımı düşündü ama kim bilerek ayağına sıkar ki! Bedelini çok ağır ödedim. Aklınıza gelmeyecek şeyler yaşadım ve bunu yaşadığımda 23 yaşındaydım. İntihar etmeyi falan düşünüyordum" diyerek dikkat çekti.

'Yerli Ken Bebek' olarak anılan ve Kerimcan Durmaz'ın yakın dostu sosyal medya fenomeni Samet Liçina'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Birlikte tatilde olduğu Kerimcan Durmaz'a filtre ile 'Gay misin?' testi yapan Samet Liçina, çıkan sonuç karşısında, "Ay bu kadar doğru bilemez" dedi. Çıkan sonuca Kerimcan Durmaz, kahkahalarla yanıt verdi.

'Gay misin?' testi yaptı! Bakın sonuç ne çıktı?
'Gay misin?' testi yaptı! Bakın sonuç ne çıktı?
'Gay misin?' testi yaptı! Bakın sonuç ne çıktı?

Kaynak: Snob Magazin

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