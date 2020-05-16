39 derece sıcaklıkta asfalt döken işçilerin zorlu mesaisi
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39 derece sıcaklıkta asfalt döken işçilerin zorlu mesaisi

39 derece sıcaklıkta asfalt döken işçilerin zorlu mesaisi Kahramanmaraş'ta asfalt dökümünde çalışan işçiler hem sıcakta çalışıyor hem de Ramazan ibadetini yerine getiriyor Kahramanmaraş'ta sıcak Ramazan günlerinde asfalt dökümünde çalışan işçilerin zorlu mesaisi devam ediyor.

39 derece sıcaklıkta asfalt döken işçilerin zorlu mesaisi
16.05.2020 18:24 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:25

39 derece sıcaklıkta asfalt döken işçilerin zorlu mesaisi

Kahramanmaraş'ta asfalt dökümünde çalışan işçiler hem sıcakta çalışıyor hem de Ramazan ibadetini yerine getiriyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sıcak Ramazan günlerinde asfalt dökümünde çalışan işçilerin zorlu mesaisi devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesine bağlı ekipler, kentin asfalta ihtiyacı olan yollarına bakım ve onarım yapıyor. Asfalt dökümünde çalışan işçiler, hem sıcakta çalışıyor hem de Ramazan ibadetini yerine getiriyor. Sıcak asfaltın ısısı ile birlikte ortaya yaklaşık 220 derecelik bir sıcaklık ortaya çıkıyor. Ramazan ibadetlerini yerine getirerek zor şartlarda çalıştıklarını söyleyen Mahmut Maraşlı isimli işçi, "Sıcak havada biraz zor çalışıyoruz ancak Allah'ım bizlere mükafatını verecektir. Arkadaşlarımızın da tamamı oruç tutarak ibadeti yerine getiriyor. çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, "Bu sıcakta çalışma arkadaşlarımız, operatörlerimiz canla ve başla çalışıyorlar. Ben ekip arkadaşlarıma yaptıkları fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Hepimizin oruçları kabul olsun" dedi.

39 derece sıcaklıkta asfalt döken işçilerin zorlu mesaisi

Kaynak: İHA

Manşet

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