39 bin 865 liralık sahte para ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı
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39 bin 865 liralık sahte para ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı

39 bin 865 liralık sahte para ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda sahte 35 bin 690 TL ve 500 dolar ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda sahte 35 bin 690 TL ve 500 dolar ile yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte para vakalarının önlenmesine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda son dört ay içerisinde Gebze, Dilovası ve Körfez ilçelerinde farklı tarihlerde yapılan 6 ayrı operasyonda 250 adet banknot halinde toplam 35 bin 690 sahte Türk lirası ve 500 sahte dolar ele geçirildi. Toplamda 39 bin 865 liralık sahte para ile yakalanan 9 kişi ise gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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