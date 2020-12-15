388 Alan kodu nerenin, nereye ait? Niğde alan kodu kaç? 0388 sabit telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 şehrin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0388 bu alan kodlarından birisidir. Peki 388 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Niğde'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı şehirlerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi ilden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0388 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Niğde'nin alan kodu kaçtır? 388 neresi, nereye ait, nereden aramış?

388 NERENİN ALAN KODU?

0388 : NİĞDE

0388 alan kodu Niğde iline aittir . Niğde'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0388 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Niğde'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 388 kodu yazar.

0388 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0388 telefon kodu Niğde iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Niğde şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 388 'dır. Yani Niğde'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0388 kodu geçmektedir.

NİĞDE'NİN ALAN KODU NEDİR?

Niğde'nin alan kodu 0388 'dir. Niğde'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0388 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Niğde ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.