380 ton saman balyası küle döndü
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380 ton saman balyası küle döndü

380 ton saman balyası küle döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saman balyalarının stoklandığı bir mevkide çıkan yangında 380 ton saman balyası küle döndü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saman balyalarının stoklandığı bir mevkide çıkan yangında 380 ton saman balyası küle döndü.

Bandırma'nın kırsal Mahbubeler Mahallesi'nde çıkan yangında istiflenmiş halde bulunan saman balyaları sebebi bilinmeyen bir şekilde tutuştu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangında 380 ton saman balyası zarar görerek küle döndü. Yangına Baski ve Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Bandırma Belediyesi, Susurluk Grup Amirliği ile Aksakal Grup Amirliklerinden takviye araçlar da müdahaleye destek verdi. Kontrol altına alınan yangının söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü, saman balyalarının iş makineleri ile aktarılarak ve mahalledeki bir dere içerisinden yangın yerine su ikmali yapılarak müdahale edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

380 ton saman balyası küle döndü
380 ton saman balyası küle döndü
380 ton saman balyası küle döndü
380 ton saman balyası küle döndü
380 ton saman balyası küle döndü
380 ton saman balyası küle döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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