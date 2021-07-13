380 kV Erzin 380 - Polateli 380 Elektrik Enerjisi İletim Hattı Gaziantep 2 - Erzin (Yeni +Yenileme Kısmı) ÇED Olumlu Kararı

Hatay ve Osmaniye İlleri, Erzin, Merkez ve Toprakkale İlçeleri'nde, Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 380 kV Erzin 380-Polateli 380 Elektrik Enerjisi İletim Hattı Gaziantep 2 Erzin (yeni+yenileme kısmı) projesine ÇED Yönetmeliğinin 14.