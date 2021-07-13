380 kV Erzin 380 - Polateli 380 Elektrik Enerjisi İletim Hattı Gaziantep 2 - Erzin (Yeni +Yenileme Kısmı) ÇED Olumlu Kararı
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380 kV Erzin 380 - Polateli 380 Elektrik Enerjisi İletim Hattı Gaziantep 2 - Erzin (Yeni +Yenileme Kısmı) ÇED Olumlu Kararı

380 kV Erzin 380 - Polateli 380 Elektrik Enerjisi İletim Hattı Gaziantep 2 - Erzin (Yeni +Yenileme Kısmı) ÇED Olumlu Kararı
Habermetre - Haberler | Toplum

Hatay ve Osmaniye İlleri, Erzin, Merkez ve Toprakkale İlçeleri'nde, Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 380 kV Erzin 380-Polateli 380 Elektrik Enerjisi İletim Hattı Gaziantep 2 Erzin (yeni+yenileme kısmı) projesine ÇED Yönetmeliğinin 14.

Hatay ve Osmaniye İlleri, Erzin, Merkez ve Toprakkale İlçeleri'nde, Türkiye Elektrik İletim A. Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 380 kV Erzin 380-Polateli 380 Elektrik Enerjisi İletim Hattı Gaziantep 2 Erzin (yeni+yenileme kısmı) projesine ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Bakanlığımızca Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı (http://eced. csb. gov. tr/ced/jsp/ek1/28164) verilmiş olup kamuoyuna duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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380 kV Erzin 380 - Polateli 380 Elektrik Enerjisi İletim Hattı Gaziantep 2 - Erzin (Yeni +Yenileme Kısmı) ÇED Olumlu Kararı - Haberler
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