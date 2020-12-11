380 Alan kodu nerenin? Düzce alan kodu kaç? 0380 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0380 bu alan kodlarından birisidir. Peki 380 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Düzce'nin alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0380 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Düzce'nin alan kodu kaçtır? 380 neresi, nereye ait, nereden aramış?

380 NERENİN ALAN KODU?

0380 : DÜZCE

0380 alan kodu Düzce iline aittir . Düzce'yi aramak isterseniz telefon numarasının başına 0380 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Düzce'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 380 kodu yazar.

0380 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0380 telefon kodu Düzce iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Düzce şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 380 'dir. Yani Düzce'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0380 kodu geçmektedir.

DÜZCE'NİN ALAN KODU NEDİR?

Düzce'nin alan kodu 0380 'dir. Düzce'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0380 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Düzce ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.