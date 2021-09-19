38 yıllık karoser ustası ruhsat alıp dükkan açacak yer bulamadı - Haberler
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38 yıllık karoser ustası ruhsat alıp dükkan açacak yer bulamadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
38 yıllık karoser ustası ruhsat alıp dükkan açacak yer bulamadı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 38 yıllık karoser ustası Erdoğan Akpınar'ın işyeri, sanayi sitesi dışında faaliyet gösterdiği için Gazipaşa Belediyesi tarafından mühürlendi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 38 yıllık karoser ustası Erdoğan Akpınar'ın işyeri, sanayi sitesi dışında faaliyet gösterdiği için Gazipaşa Belediyesi tarafından mühürlendi. Daha önce de sanayi sitesi içerisinde faaliyet gösteren ancak kamyon kasalarının kaldırıma taşması nedeniyle sanayi sitesinden çıkarılan Akpınar, duruma isyan etti. Belediye yetkililerinin kendisine ruhsat alabileceği bir yer göstermediğini söyleyen Akpınar, "Evime ekmek götürmek için hırsızlık mı yapayım? Yeter artık" diyerek işyerinin mühürlenmesine tepki gösterdi.

16 Eylül 2021 tarihinde zabıta ekiplerinin mühürlediği dükkanına gitmeye devam eden Akpınar, kendisini ziyarete gelen esnafla sohbet ederek vakit geçiriyor. Evinin kira olduğunu ve esnaf kefalet kooperatifine kredi borcu olduğunu söyleyen Akpınar, çok zor durumda olduğunu söyledi. 4 kez dükkan değiştirmek zorunda kaldığını belirten Akpınar, "Daha önce çarşı merkezinde bir dükkanım vardı. O dönemin belediyesi burayı sanayiye taşımam gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sanayiye taşındım. Sanayi sitesinde dükkanlar küçük ve sınırlı sayıda dükkan bulunuyor. Kamyon kasasının kaldırıma çıktığı gerekçesiyle belediyeden tekrar ihtar aldım. İşyerimi bir kez daha değiştirdim. Şikayet olması üzerine geçmiş dönem belediye başkanı da işyerimi kapatmamı istedi ancak bana şu anki bulunduğum belediyeye ait alanı tahsis etti. Belediyeye ve yeri belediyeye bağışlayan eski mülk sahiplerine ecrimisil ödeyerek burada faaliyete başladım. Bu dükkanımı da kredi çekerek kurdum. Ne olduysa oldu, şimdiki belediye gelerek işyerimi sanayi sitesinde faaliyet göstermediğim gerekçesiyle mühürledi" dedi.

"Nereye ruhsat verirlerse oraya gitmeye hazırım"

Sanayi sitesi içerisinde kendisine uygun dükkan bulunmaması, sanayi dışında ise belediyenin işyeri ruhsatı vermemesi nedeniyle ne yapacağını bilemeyen Erdoğan Akpınar, "Bana bir çözüm bulsunlar. Ben mesleğimi yapmaya devam etmek istiyorum. Evime ekmek götürmek zorundayım. Çocuğum karoser ustalık belgesi aldı ama kendisine işyeri açacak bir dükkan bulamıyorum. Bana ruhsat verebilecekleri bir yer, bölge göstersinler. Neresi olursa olsun fark etmez gider oraya işyerimi kurarım ama şu an tam anlamıyla çaresizim" diye konuştu. - ANTALYA

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Haber: 38 yıllık karoser ustası ruhsat alıp dükkan açacak yer bulamadı - Haberler
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