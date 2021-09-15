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38 yıldır ahşap tekne üretiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
38 yıldır ahşap tekne üretiyor

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Ünsal Sarışan, 14 yaşında çırak olarak başladığı ahşap tekne imalatını çırak bulamadığı için tek başına sürdürüyor.

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan Ünsal Sarışan, 14 yaşında çırak olarak başladığı ahşap tekne imalatını çırak bulamadığı için tek başına sürdürüyor.

Ünsal Sarışan, Bartın'da çocuk yaşta öğrendiği ahşap tekne imalatını 38 yıldır sürdürüyor. 10 yıl önce Yakakent'te yerleşerek açtığı tente tersanesinde balıkçılara ahşap tekne yapan Sarışan, bunun yanında sipariş olursa yatta yapıyor. Çırak bulamadığı için tek başına çalışmak zorunda kalan ahşap balıkçı tekesi ustası, teknenin boyuna göre 1-4 ay arasında teslim ediyor.

Ahşap balıkçı tekne ustası Ünsal Sarışan, "Bu işi 1983 yılından beri yapıyorum. Bunun içinde kalfalık ve çıraklık da var. Tekne yapımına talep var. Hiç boş zamanın yok. Tekneyi kestane ağacından yapıyoruz. Her zaman bulduğumuz bir ağaç. Ordu'dan Giresun'dan buluyoruz. Teknenin boyuna göre 1 ay süren var, 3 ay süren var, 4 ay süren var. Tekneye buranında ihtiyacı var. Sinop, Samsun, Alaçam, Toplu, Gerze hepsine de tekne yaptım. Bizim zamanımızdaki gibi çıraklığa talep yok. Bu iş 5-10 sene sonra bitebilir. Burada benden başka yapan yok. Ben de bıraktığım zaman burada tekne yapan olmaz. Çırak olarak kimse de gelmedi. Gelseydi şimdiye kadar öğrenirdi. Ben buraya geleli 10 sene oluyor. Ben sanatı 6 senede öğrendim, o da öğrenebilirdi. Şimdiki çocuklar daha zeki. Daha çabuk öğrenebilirlerdi ama talep hiç yok" dedi. - SAMSUN

38 yıldır ahşap tekne üretiyor

38 yıldır ahşap tekne üretiyor

38 yıldır ahşap tekne üretiyor

38 yıldır ahşap tekne üretiyor

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Haber: 38 yıldır ahşap tekne üretiyor - Haberler
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