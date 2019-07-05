38 yıl önce girdiği fakülteden mezun oldu

HALİL ŞAHİN - İzmir'de yaşayan Sadi Şenocak, 38 yıl önce kaydolduğu hukuk fakültesinden 61 yaşında mezun oldu.

Emekli kimya mühendisi Şenocak, daha önce farklı üniversitelerden iki lisans diploması sahibi olmasına ve ilerleyen yaşına rağmen Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğrenimini de başarıyla tamamlayarak diploma sayısını üçe çıkardı.

Şenocak, kendisi gibi hukuk fakültesinde okuyan ve gelecek sene mezuniyet heyecanı yaşayacak oğluyla çalışmayı istiyor.

Üniversite macerası 1974'te başladı

Öğretmen babasının memleketi Erzurum'daki görevi sırasında dünyaya gelen Şenocak, 1974 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne yerleşti. Şenocak, öğrenimi devam ederken 1978 yılında tekrar üniversite sınavına girdi ve tıp fakültesine girmeye hak kazanacak puan elde etti. Babasının öğretmen maaşıyla yıllardır kendisini okuttuğunu, tıp okursa 6 sene daha ona yük olacağını düşünen Şenocak, bu nedenle tıp fakültesine kaydolmadı.

Kimya mühendisliği diplomasını aldığı 1981 yılında askere giden Şenocak, vatani görevi sırasında asker arkadaşının teklifiyle bir kez daha üniversite sınavına girdi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.

Aftan yararlandı

İzmir'de çalışmaya başlayınca kaydolduğu fakülteye devam edemeyen Şenocak, çalışmaya başladığı dönemde okuma azmini yitirmedi ve mesleki gelişimine de katkısı olması amacıyla işletme okumaya karar verdi. 32 yaşında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümüne giren Şenocak, buradan da 4 yıl sonra başarıyla mezun oldu.

İki lisans diploması olsa da devamsızlık nedeniyle ayrıldığı hukuk fakültesine dönmek için fırsat arayan Şenocak, emekli olduktan öğrenimine devam etme kararı aldı.

Öğrenci affından faydalanan ve yasal düzenlemeyle yaşadığı şehirdeki hukuk fakültesine başvurabileceğini öğrenen Şenocak, Dokuz Eylül Üniversitesine kabul edildi, burada da başarılı bir öğrenim hayatı geçirerek bu yıl mezun oldu.

Sınıf arkadaşlarının dedesi yaşındaydı

Sadi Şenocak, babasının da hukuk fakültesi okumak istediğini ancak gönderilmediğini, kendisinin ise bu amacını yıllar sonra da olsa gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Okulda iyi arkadaşlar edindiğini, gençlerin arasındayken gençlik yıllarına döndüğünü ifade eden Şenocak, şöyle devam etti:

"Bazı sınıf arkadaşlarımın dedesi yaşındaydım. Bir gün arkadaşımın birini üzgün görünce sordum 'Neyin var' diye. 'Dedem ameliyat olacak' dedi. 'Kaç yaşında' dedim, '57 yaşında' dedi. Okulda bana genelde 'abi', 'amca' dediler. Okuldaki gençliğin yaşadıklarını görünce kendi gençliğim aklıma geldi. Hepsiyle iyi ilişkilerim oldu. Mezuniyette koşup yanıma gelenler oldu, hatıra fotoğrafı çektirmek istediler. Mutlu oldum."

Şenocak, iki çocuğundan 23 yaşındaki oğlu Burak Şenocak'ın da hukuk fakültesi 3. sınıfta öğrenim gördüğünü belirterek, "Oğlum da gelecek sene mezun olacak. Gelecekte birlikte çalışabiliriz, avukat olmak isterse birlikte bir büro açabiliriz." ifadelerini kullandı.

-Çocuklarından önce eşinin mezuniyetini gördü

Şenocak'ın eşi Nurten Şenocak da eşinin mezuniyetinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, üniversite öğrencisi iki çocuğundan önce eşinin mezuniyetini gördüğünü söyledi.

Eşiyle 1987 yılında tanıştıklarını, onun kendisinin üniversite mezuniyetini gördüğünü aktaran Şenocak, "O benim mezuniyetimi görmüştü, ben de onun mezuniyetini görmüş oldum. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA