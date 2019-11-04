38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" 2 kasımda kitapseverlere kapılarını açtı.
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı" 2 kasımda kitapseverlere kapılarını açtı.
Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu fuar, bu yıl "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de ziyaretçilerini ağırlıyor.
VİDEO: 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı