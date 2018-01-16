38 Sanıklı Fetö Duruşmasına Devam Edildi

SİVAS'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan çoğu işadamı ve esnaftan oluşan 2'si tutuklu 38 sanıklı davaya devam edildi.

Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugün görülen duruşmasında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebüs etme', 'kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak', 'sahte özel belgeyi bilerek kullanmak', 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetmek', 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'tehdit' suçlamalarıyla yargılanan tutuklu sanıklar Sadık E, Hüseyin B. ile tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve bazı sanık yakınları hazır bulundu. Duruşmada, aralarında iş adamlarının ve esnafın bulunduğu sanıklar ve tanıklar dinlendi. Ardınan iddia makamı sanıklar hakkındaki mütalaasını verdi. Mütalaanın ardından mahkeme heyeti sanıklardan son sözlerini aldı.

Tutuklu sanıklardan Sadık E. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını söyledi. Sadık E. "Ben profesyonel bir eğitmenim, çalıştığım kurumlar 657'ye tabi resmi kurumlardı. Hiç bir zaman illegal faaliyetlerde bulunmadım. Sivas'a gelmemdeki tek sebep memleketim olan Tokat'ta özel bir okulun olmamasından dolayıdır. Eğitimcilik dışında hiç bir şey yapmadım. Benim hayatımın hiç bir döneminde Fetullah Gülen ile görüşmedim. Kendisini tanımam o da beni tanımaz."dedi.

Tutuksuz sanıklardan Mehmet Emre Ç. ise her zaman devletinin yanında olduğunu ifade ederek "Kendimi 18 yaşında kandırılmış genç bir kız gibi hissediyorum. Hain terör örgütünün hiç bir zaman yanında olmadım. Bildiklerimi anlattım. Himmet adı altında para toplayanların hepsi açığa çıktı. ASSİAD başkanlığı yaptım. Orada her şey usulüne uygundu. Kanunsuz hiç bir işimiz olmadı." diye konuştu.

Duruşmada söz alan diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Sadık E. ile Hüseyin B.'nin tutukluluk hallerinin devamına, dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine, eksik hususların giderilebilmesi için duruşmanın 4 Nisan'a ertelenmesine karar verdi. Davanın firari sanıkları Z.B., A.E. ve S.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - Sivas