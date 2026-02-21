38 saatlik kamera mesaisi yankesiciyi ele verdi

Bursa'da bir vatandaşın yaklaşık 30 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan yankesici, polis ekiplerinin 38 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş alanlarında meydana gelen yankesicilik olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda merkez Osmangazi ilçesinde alışveriş yapan bir vatandaşın cebindeki yaklaşık 30 bin TL değerindeki cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü titiz saha çalışmaları ve 38 saat süren kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ve benzer suçlardan kaydı bulunduğu öğrenilen G.K. isimli şüpheli yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada çalınan cep telefonu ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı