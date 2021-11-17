DENİZLİ (Habermetre) - 38 NOLU DENİZLİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine göre, Vali Vekili Celalettin CANTÜRK başkanlığında toplanarak gündemdeki konuyu görüşmek suretiyle aşağıdaki kararları almıştır.

Çardak Beylerli Mahallesi Mezarlık Yer Seçimi;

19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşleri Hakkında Yönetmelik gereğince aşağıdaki 04/11/2021 tarihli mezarlık yer seçimi raporu tanzim edilmiştir.

ÇARDAK BEYLERLİ MAHALLESİ MEZARLIK YER SEÇİMİ RAPORU Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığı'nın 19/10/2021 tarih ve E-23323497-622. 03-47548 sayılı yazısı gereğince; İlimiz Çardak İlçesi, Beylerli Mahallesinde bulunan 239 ada 7 parselinde; 19/01/2010 tarih ve 27467 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin İşleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi gereğince 07/01/2021 tarih ve E. 35121058-129-85 sayılı Valilik Oluru ile oluşturulan Mezarlık Yer Seçimi Komisyonunun mahallinde yapmış olduğu inceleme ve kontrol sonucunda;

Yapılacak olan mezarlık yerinin çevresinde; kuzey yönünde tarım arazisi, güney yönünde yol, batı yönünde yol, doğu yönünde tarım arazisi bulunmaktadır. Doğal kaynak ve içme- kullanma suyu bulunmamaktadır. Yapılacak olan mezarlık yerinin ulaşımı uygundur. Yapılacak olan mezarlık alanı en yakın mevcut yerleşim yerine takriben 3000 metre mesafede bulunmaktadır. Yapılacak olan mezarlık yeri hafif meyilli arazidir. Yapılacak olan mezarlık yerinin hakim rüzgar yönü batıdandır. Ortalama yıllık yağış miktarı 391. 9 mm en çok yağış günlük miktarı 48. 3/kg'dir. İnceleme alanında bitkisel toprak, örtü altında alivyon birimler vardır. Taşınmaz kuru mutlak tarım arazisi niteliğindedir. Hammat büyük ovası sınırları içindedir. Taşınmaz için plan yapan kuruluş vasıtasıyla 5403 sayılı Toprak koruma ve Arazi Kullanım Kanunu kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden tarım dışı kullanım izni alınması gerekmektedir. Söz konusu alanın, mezarlık yapılmasında toplum ve çevre sağlığı yönünden bir sakınca olmadığını bildirir rapordur. 04/11/2021

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden ilgili izin alındıktan sonra Çardak İlçesi, Beylerli Mahallesi 239 ada 7 parselin mezarlık yeri olarak tahsis edilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

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