38 kez kan bağışında bulunan polis memuru ödüllendirildi

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi, 38 kez kan bağışında bulunan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuruna altın madalya ve teşekkür belgesi verdi.

Türk Kızılayı Bilecik Şubesi, 38 kez kan bağışında bulunan Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuruna altın madalya ve teşekkür belgesi verdi.

Türk Kızılayı Bilecik Şube Başkanı Mefail Ateş ve Genç Kızılay Bilecik İl Başkanı Mehmet Aydın, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'ı ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, 38 kez kan bağışında bulunan polis memuru Selçuk Yeşil'e altın madalya ve teşekkür belgesini Namal ile birlikte veren Ateş, ülke genelinde kan stoklarının azaldığına dikkati çekerek, önümüzdeki süreçte kan bağışçılarına büyük iş düştüğünü belirtti.

Kan bağışçısı Yeşil de madalyanın kendisi için büyük önem ifade ettiğini ve sağlığının yerinde olduğu sürece kan bağışına devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan