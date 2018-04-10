38 Kent Tv'yi Dünya İzleyecek

Orta Anadolu'nun farklı sesi 38 Kent TV, dünyanın her yerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın her yerine en kaliteli yayını ulaştırmak için hazırlıklarına başlayan 38 Kent TV, şimdi de Avrupa'da 42 Milyon 348 Bin abonesi olan Türkiye yerel medya platformunda yerini almaya hazırlanıyor.

Bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren 38 kent TV Genel Yayın Yönetmeni Osman Çiftci, "Kayseri'nin, Orta Anadolu'nun ve haliyle ülkemizin sesini ve marka değerlerini dünyaya tanıtacağız. 38 Kent TV, sözde değil, özde dünyaya açılan pencere olacak" dedi.

Türksat 4 A'da alış frekansı 12265, sembol oranı 27500 ve vertical polarizasyonu üzerinden yayın yapan 38 Kent TV ayrıca internetten, sosyal paylaşım siteleri; Facebook, Periscobe, Youtube, Twitter'daki yayınlarını da sürdürüyor.

App Store ve Google Play uygulamaları ile de tabletlere, cep telefonlarına indirilen program üzerinden izlenen 38 Kent TV, şimdi farklı bir platformda daha izleyicisinin karşısına çıkıyor.

Özgün programları, tarafsız yayın anlayışı ile dikkat çeken 38 Kent TV,

şimdi Dünyanın her yerine en kaliteli yayını ulaştırmak için hazırlıklarına başladı.

Dünyanın her yerinden izleyiciyle buluşmak için kolları sıvayan 38 Kent TV, Orta Anadolu'nun dünyaya açılan penceresi olacak. 38 Kent TV, şimdi de Güç Telekom referansı ile Avrupa'da 42 Milyon 348 Bin üyesi olan Türkiye Yerel Medya Platformunda yerini almaya hazırlanıyor.

Türkiye'de 28 televizyon kanalının yer aldığı platforma Güç Telekom referansı ile giren 38 Kent TV, canlı yayınları, programları ve gündeme damgasını vuran haberleriyle bundan böyle dünyanın her yerinden kaliteli yayınla izlenebilecek. Yani 38 Kent TV bundan böyle Türksat 4 A uydusunun ulaşamadığı yerlerde de kesintisiz izlenebilecek, sesinizi dünyaya duyuracak.

Lıberty Global Telecolumbus cable, ooredoo yayın aplikasyonları ile tüm Avrupa'da toplam 42 Milyon 348 bin aboneye ulaşma yolundaki hazırlıklarını sürdüren 38 Kent TV, bu mecraya giren Türkiye'deki, sayılı kanallar arasındaki yerini alacak.

38 Kent TV böylece yayın ağını dünyadaki tüm Akıllı TV'lerde, SMART TV'lerde IP TV'lerde, Tablet, Kablo TV, Setup Box'lar'da da ulaştırarak, gelişmiş teknolojik altyapısıyla Kayseri'nin, Orta Andolu'nun ve Türkiye'nin sesini, markasını dünyanın her yerine kesintisiz olarak ulaştıracak.

38 Kent TV, Ups Kablo Tv'de Avusturya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Romanya, Slovakya ve İsviçre. Unıty Medya Kablo TV Almanya, Telenet Kablo TV'de, Belçika, Virgin Kablo TV'de, İngiltere ve İrlanda gibi ülkelerde kaliteli yayıncılık altyapısıyla izlenebilecek.

"38 KENT TV SÖZDE DEĞİL, ÖZDE DÜNYAYA AÇILAN PENCERE OLACAK"

Bu yöndeki çalışmaların sürdüğünü dile getiren 38 kent TV Genel Yayın Yönetmeni Osman Çiftci, "Yayıncılık sektörünün en kaliteli mecralarında yer almak için çalışmalarımız sürüyor. Kısa zamanda dünyanın her yerine kesintisiz yayınla ulaşacağımız altyapımızı tamamlayacağız. 38 Kent TV olarak, kaliteli yayıncılık anlayışı ile izleyicimize ulaşmak istiyoruz. Kayseri'nin, Orta Anadolu'nun ve haliyle ülkemizin sesini ve marka değerlerini dünyaya tanıtacağız. 38 Kent TV, sözde değil, özde dünyaya açılan pencere olacak" dedi. - KAYSERİ