38. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor
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38. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor

38. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak.

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası yarın başlayacak.

İspanya ve Fransa'nın 17-27 Haziran tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği organizasyona 16 takım katılacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 38. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup maçlarına Fransa'nın Strazburg ile İspanya'nın Valencia kentleri ev sahipliği yapacak.

Şampiyonanın ilk gününde yarın 4 grupta 8 müsabaka oynanacak.

En çok Sovyetler Birliği kazandı

Daha önce 37 kez düzenlenen şampiyonada dağılmadan önce Sovyetler Birliği 21 kez altın madalya kazandı.

İspanya'nın 4, Rusya'nın 3, Fransa'nın 2, Bulgaristan, Polonya, İtalya, Litvanya, Çekya, Sırbistan ve Ukrayna'nın da birer şampiyonluğu bulunuyor.

Son 4 organizasyonun 3'ünü kazanan İspanya, son Avrupa şampiyonu olarak unvanını korumaya çalışacak. Şampiyona tarihinin son 4 finalinin 3'ü ise İspanya ile Fransa arasında yapıldı.

Format

Şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele edecek.

Gruplarında ilk sırayı alan takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Grup maçlarının ardından ikinci ve üçüncü sırada bulunan ekipler ise çapraz eşleşmeyle çeyrek final eleme müsabakasına çıkacak.

Çeyrek final karşılaşmalarını kazanan takımlar, son 4'e kalacak. Bu maçlardan mağlup ayrılan ekipler ise klasman karşılaşması yapacak.

Turnuva, üçüncülük ve final maçıyla tamamlanacak.

Gruplar

A Milli Takım, turnuvada C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika'yla mücadele edecek.

Avrupa Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: İsveç, Belarus, İspanya, Slovakya

B Grubu: Karadağ, Sırbistan, İtalya, Yunanistan

C Grubu: Türkiye, Bosna Hersek, Slovenya, Belçika

D Grubu: Fransa, Rusya, Çekya, Hırvatistan

Maç takvimi

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup ile çeyrek final eleme maçları 17-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çeyrek final karşılaşmaları 23 Haziran'da oynanacak. Yarı final ve klasman müsabakaları ise 26 Haziran'da yapılacak.

Şampiyonada final ve üçüncülük maçları ise 27 Haziran'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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