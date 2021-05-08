38 günde 100 ton deniz salyası toplandı
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38 günde 100 ton deniz salyası toplandı

İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL - Haberler | Güncel

38 günde 100 ton deniz salyası toplandı İzmit Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası haline gelen deniz salyasına karşı mücadele sürüyor.

38 günde 100 ton deniz salyası toplandı

KOCAELİ - İzmit Körfezi'nde balıkçıların korkulu rüyası haline gelen deniz salyasına karşı mücadele sürüyor. 38 gündür süren temizlik çalışmaları kapsamında balıkçıların avlanmalarını durduran 100 ton deniz salyası toplandı.

Marmara Denizi genelinde balıkçıların avlanmalarını durduran deniz salyası, 38 gün önce İzmit Körfezi'nde görülmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi sahillerinde her geçen gün etkisini arttırarak yayıldığı alanın genişlediği görülen deniz salyasıyla mücadeleye başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışma kapsamında, deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeleri tespit ediliyor. Belirlenen noktalara deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla toplanarak çuvallara konuluyor. Daha sonra ise bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a yönlendiriliyor.

38 günde 100 ton deniz salyası toplandı
38 günde 100 ton deniz salyası toplandı
38 günde 100 ton deniz salyası toplandı
38 günde 100 ton deniz salyası toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEHİME KARTAL

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