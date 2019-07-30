38 gençlik kampı, 125 bin genci ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülke genelinde bakanlığına bağlı 38 adet gençlik kampı bulunduğunu, her yıl yaklaşık 125 bin gencin bu kamplardan faydalandığını ifade etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nı ziyaret ederek gençlerle biraya geldi.

Ziyarette konuşan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin dört bir yanında gençlik kamplarımız var. Kamplarımızda sportif anlamda ve eğitimsel noktada gençlerimize sunduğumuz pek çok imkan var. Gençlerimizin hem tatillerini geçirdikleri hem kendilerini geliştirdikleri hem de güzel arkadaşlıklar kazandıkları bu kamplarda zaman zaman gençlerimizle birlikte oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nda da gençlerle bolca vakit geçirme imkanı bulduklarını anlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizin dört bir yanından, Diyarbakır'dan, Bursa'dan, Tekirdağ'dan, Amasya'dan gelen gençlerimiz buradalar. Hem arkadaşlıklarını geliştiriyorlar, hem de futboldan basketbola, voleyboldan kanoya kadar pek çok aktiviteyi gerçekleştiriyorlar. Yeni arkadaşlıklar kazanıyorlar, dostluklar inşa ediyorlar. Onların bu heyecanına, bu güzel ortama eşlik etmek bizlere de ayrı bir güç veriyor. İnşallah bu kamp ziyaretlerimiz devam edecek."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, çeşitli konularda kamplar düzenlediklerine dikkati çekerek, "Türkiye genelinde bakanlığa bağlı 38 adet gençlik kampı bulunuyor. Her yıl yaklaşık 125 bin gencimiz bu kamplardan yararlanıyor. Doğa ve deniz kamplarının dışında, yıl boyunca Üstün Yetenekliler Kampı, Ekolojik Tarım ve Hayvancılık Kampı, terörden etkilenen gençlerimiz için Umut Kampı gibi pek çok tematik kampta gençlerimizi misafir ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA