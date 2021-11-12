Gemerek Kartalkaya Barajı 38 bin 230 dekar tarım arazisini suya kavuşturacak

GEMEREK, SİVAS (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas'ta yapılan Gemerek Kartalkaya Barajı'nın tamamlandıktan sonra 38 bin 230 dekar tarım arazisini suya kavuşturacağı bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamada, Sivas ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtildi.

DSİ'nin son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduğu aktarılan açıklamada, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Gemerek Kartalkaya Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Sivas Gemerek Kartalkaya Barajı'nın tamamlanması sonrasında barajda depolanacak su ile 38 bin 230 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır." açıklamasında bulundu.

Baraj gövde kazıları, malzeme taşıma yolu, derivasyon tüneli, slurry trench, memba ve mansap batardoları, perde ve kapak enjeksiyonları imalatları ve Seydinali rölekasyon yolu imalatlarının tamamlandığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Baraj gövdesi dolgu imalatı ve Kartalkaya-Deliler rölekasyon yolunda çalışmalara devam edilmektedir. 2 milyon 880 bin metreküp gövde dolgu imalatı, dolusavak, dipsavak ve mekanik teçhizat yapılacaktır. Temelden yüksekliği 83 metre ve su depolama kapasitesi 33,16 milyon metreküp olan Gemerek Kartalkaya Barajı'nın tamamlanması halinde 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 39 milyon 137 bin 684 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir."

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