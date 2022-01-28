38 bıçak darbesine 18 yıl hapis

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - İZMİR'de 2 yıl önce boşanma davası açan 2 çocuğunun annesi Aycan Kıncı'yı (24) konuşmak için çağırdığı dönercide barışma teklifini kabul etmeyince 38 yerinden bıçaklayarak yaralayan Burak Kıncı'ya (27) verilen 18 yıl hapis cezası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, tarafından onandı.

Olay, 3 Kasım 2020'de meydana geldi. Karşıyaka ilçesinde oturan Burak Kıncı, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı konuşmak için 1717 Sokak'ta bulunan dönerciye davet etti. Burada buluşan çiftten Aycan Kıncı, Burak Kıncı'nın barışma teklifini kabul etmedi. Öfkelenen koca, cebinden çıkardığı bıçakla 2 çocuğunun annesi olan Aycan Kıncı'yı 38 yerinden bıçakladı. Aycan Kıncı, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan genç kadın ölümden döndü. Gözaltına alınan Burak Kıncı ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İstinaf kararının 'umut ışığı' olduğunu belirten Aycan'ın avukatları Elif Büşra Berber ve İslam Gezer, "Sanığın gerçekleştirdiği eylemler çerçevesinde yerel mahkeme tarafından indirimsiz mahkumiyet kararı verilmişti. Her ne kadar sanık kararın bozulması için istinaf mahkemesine başvurmuşsa da bu başvuru esastan reddedilmiştir. Bu karar mağdur olan tüm kadınlarımız için bir umut ışığıdır. Kararın emsal olmasını temenni ederiz" dedi.