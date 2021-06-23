375 Sayılı Khk Kapsamında Belediye Şirketi Bünyesinde İşçi Statüsüne Geçirilme ile İlgili Sınav Duyurusu.
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375 Sayılı Khk Kapsamında Belediye Şirketi Bünyesinde İşçi Statüsüne Geçirilme ile İlgili Sınav Duyurusu.

375 Sayılı Khk Kapsamında Belediye Şirketi Bünyesinde İşçi Statüsüne Geçirilme ile İlgili Sınav Duyurusu.
Habermetre - Haberler | Toplum

25. 06. 2021 Cuma günü saat 13. 30 da istasyon mahallesinde bulunan Mardin Kent A. Ş. hizmet binasında yapılacak olan sınava girecek ilgililerin listesi aşağıda çıkartılımıştır.

25. 06. 2021 Cuma günü saat 13. 30 da istasyon mahallesinde bulunan Mardin Kent A. Ş. hizmet binasında yapılacak olan sınava girecek ilgililerin listesi aşağıda çıkartılımıştır. İlgililere duyurulur.

Sıra No T. C Numarası Adı-Soyadı Yapılacak İşlem 1 6*********6 BURAK TUR Sınava alınma 2 1*********6 ŞEYHMUS DEMİRKIRAN Sınava alınma 3 4*********0 İSMAİL SALMAN Sınava alınma

Kaynak: Habermetre

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