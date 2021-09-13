375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında yapılan sınav sonuç duyurusu. 375 Sayılı KHK ile 01. 01. 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ' Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 'Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı' başlıklı 39. maddesinin (5). Fıkrasında "Sınavda başarılı ve başarısız" olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya İdarenin resmi internet sayfasında ilan edilir. Resmi İnternet sayfasındaki İlan tebligat yerine geçer, ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu kapsamda mahkeme kararı gereği 10. 09. 2021 tarihinde tekrardan sınava alınan kişilerin sınav sonuçları aşağıda açıklanmıştır. İTİRAZ SÜRESİ: İlan tarihinden itibaren 3 (Üç) iş günü içerisinde sınav sonucuna itiraz edilebilir. İTİRAZ YERİ: Mardin Valiliği (İl İdare ve Denetim Müdürlüğü)SIRA NOT. C. ADI SOYADISINAV SONUCU1

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