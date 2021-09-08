375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak olan sınav ilanı
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak olan sınav ilanı696 sayılı KHK ile 01. 01.
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak olan sınav ilanı696 sayılı KHK ile 01. 01. 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar kapsamında sınava katılacakların listesi, sınav tarihi ve saati aşağıya çıkartılmış olup, ilgililere duyurulur. SIRA NOT. C. ADI SOYADISINAV TARİH VE SAATİSINAVIN YAPILACAĞI ADRES12*********2
Kaynak: Habermetre