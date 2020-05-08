37 yıllık terzi gönüllü olarak maske ve tulum dikiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

37 yıllık terzi gönüllü olarak maske ve tulum dikiyor

37 yıllık terzi gönüllü olarak maske ve tulum dikiyor
08.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:02

Kayseri'de terzilik yapan Bünyamin Uzun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelere gönüllü olarak tek kullanımlık maske ve tulum dikiyor.

Kayseri'de terzilik yapan Bünyamin Uzun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hastanelere gönüllü olarak tek kullanımlık maske ve tulum dikiyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek olmak isteyen 37 yıllık terzi Uzun, çeşitli kamu kurumlarıyla iletişime geçip onlardan aldığı kumaşlarla 22 Mart'tan beri maske ve tulum üretiyor.

Terzi Uzun, 18 metrekarelik atölyesinde günlük ortalama 250 tek kullanımlık maske ve tulum üreterek Kovid-19 mücadelesine katkıda bulunuyor.

Uzun, AA muhabirine, ülke olarak zor günlerden geçildiğini ve herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini söyledi.

Virüsün Türkiye'de görüldüğü günden itibaren maske ihtiyacının ortaya çıktığını dile getiren Uzun, "İl Sağlık Müdürlüğü, bana kumaş gönderiyor. Ben de elimden geldiğince maske ve tulum dikiyorum." dedi.

Maske ve tulumları Kayseri Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğüne verdiğini belirten Uzun, "Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğüne gönderdiğim maskeler, sterilize edildikten sonra halka dağıtılarak kullanıma sunuluyor. Üretimini yaptığım hiçbir maske veya tulumdan ücret almıyorum. Virüs tamamen bitip kurtulana kadar bu işi yapacağım." diye konuştu.

"Bu bana yeter"

Uzun, insanlara yardımcı olmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirerek, "Üretilen maskenin sayısından ziyade diktiğim maskeyle bir kişiyi bile kurtarabildiysem, hastalığın bulaşmasına engel olabildiysem bu benim için çok büyük kazanç. Bu bana yeter. Hiçbir maddiyata gerek yok. Bu sevinç yeter." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı Haberler
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var Haberler
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar
Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı
Bel ağrısı şikayeti ile doktora giden kişinin 3 böbrek taşıdığı ortaya çıktı
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Komşu ziyaretine giden kadın, apartman bahçesinde fenalaşarak hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yusuf Aslan Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil
Spor Lionel Messi Loris Karius Nenad Bjelica Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın Sabah
Şu an buradasınız: 37 yıllık terzi gönüllü olarak maske ve tulum dikiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 11:45:13. #1.15#
title