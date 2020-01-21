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37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı

Sudan'da açılan Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı, 27 Ocak'a kadar gezilebilecek.

21.01.2020 19:38 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:40
37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı

'da açılan Uluslararası Ticaret ve Sanayi Fuarı, 27 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Başkent Hartum'da bu yıl 37'nci kez düzenlenen fuara Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'dan 25 ülkeden şirketler katıldı.

Türkiye'den gıda, ambalaj, inşaat, temizlik malzemeleri, hastane ekipmanları ve otomotiv ürünleri üzerine faaliyet gösteren 4 firma da fuarda yer aldı.

Bazı büyükelçiliklerin de tanıtım amaçlı stant açtığı fuar, 27 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı
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