37. Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı kapılarını açtı

21.01.2020 18:56 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:56

Sudan'da açılan Uluslararası Hartum Ticaret ve Sanayi Fuarı, 27 Ocak'a kadar gezilebilecek.

Başkent Hartum'da bu yıl 37'nci kez düzenlenen fuara Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Asya ve Latin Amerika'dan 25 ülkeden şirketler katıldı.

Türkiye'den gıda, ambalaj, inşaat, temizlik malzemeleri, hastane ekipmanları ve otomotiv ürünleri üzerine faaliyet gösteren 4 firma da fuarda yer aldı.

Bazı büyükelçiliklerin de tanıtım amaçlı stant açtığı fuar, 27 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA