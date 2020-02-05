37 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » Güncel » 37 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ - Haber

37 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle buraya iniş yapamayan 37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

05.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:20
37 UÇAK İSTANBUL HAVALİMANI'NA YÖNLENDİRİLDİ

Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle buraya iniş yapamayan 37 uçak Havalimanı'na yönlendirildi. Akşam saatlerinde meydana gelen olay nedeniyle ilgili Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydanda uçuş operasyonlarının havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durduruldu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler