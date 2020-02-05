37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi
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37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle buraya iniş yapamayan 37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

05.02.2020 21:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:20
37 uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda bir uçağın pisten çıkması nedeniyle buraya iniş yapamayan 37 uçak Havalimanı'na yönlendirildi. Akşam saatlerinde meydana gelen olay nedeniyle ilgili Havalimanı'nda meydanda uçuş operasyonlarının havacılık otoritesi tarafından ikinci bir bildirime kadar durduruldu. 


Kaynak: DHA
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