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37 şüpheli yakalandı, suç işleyenlere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
37 şüpheli yakalandı, suç işleyenlere ceza yağdı

Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uygulama ve operasyonlarda, 37 şüpheli yakalanırken yakalanan şüphelilerden 10'una çeşitli suçlardan 56 bin 445 TL para cezası uygulandı .

SİVAS (İHA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan uygulama ve operasyonlarda, 37 şüpheli yakalanırken yakalanan şüphelilerden 10'una çeşitli suçlardan 56 bin 445 TL para cezası uygulandı .

Sivas Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik uygulama ve operasyonlar yapıldı. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda; 13.92 gram metamfetamin, 10.20 gram esrar, 77 adet sentetik ecza hap, 1 kök Hint keneviri bitkisi, 8 adet narkotik madde kullanma aparatı, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 37 şahsa, çeşitli suçlardan adli işlem yapılırken 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 5 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 34 bin 545 TL para cezası uygulanarak ehliyetlerine 5 yıl süre ile el konuldu.5 şahsa ise karayolları trafik kanununca toplamda 21 bin 898 lira cezai işlem uygulandı. - SİVAS

37 şüpheli yakalandı, suç işleyenlere ceza yağdı

37 şüpheli yakalandı, suç işleyenlere ceza yağdı

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