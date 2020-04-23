37 şarkıcıdan ortak 'evde kal' şarkısı: Hatıran yeter KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilirken 37 şarkıcı bir araya gelerek 'Hatıran Yeter' şarkısını seslendirdi.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilirken 37 şarkıcı bir araya gelerek 'Hatıran Yeter' şarkısını seslendirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle, sosyal farkındalık adına bir grup şarkıcı harekete geçti. 37 isim kendi evlerinde telefon ile video çekti. Projede, Ahmet Selçuk İlkan'ın da aralarında yer aldığı 37 şarkıcı "Sağlıkla kal, evde kal Türkiye'm" şarkısını seslendirdi.

Kaynak: DHA