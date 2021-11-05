37 NOLU (COVID-19) DENİZLİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

DENİZLİ (Habermetre) - Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında toplanmıştır.

Sağlık Bakanlığımız tarafından "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı" ve "Tamamlayıcı Beslenme Programı" yürütülmektedir. Programların temel amacı; bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirtilmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6 aydan sonra uygun tamamlayıcı besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve sonrasına kadar sürdürülmesidir. Program kapsamında Sağlık Bakanlığının 18/10/2021 tarihli 2021/10 sayılı Genelgesi gereği; Bebek ve Küçük Çocuk Beslenme Programları Uygulama Rehberi'nde "Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı veya İl Genel Meclisi Kararı ile ilde programın desteklenmesini sağlayarak üst düzey il yönetiminin programa dahil edilmesi sağlanacaktır. " denilmektedir.

Bu itibarla "Altın Bebek Dostu İl" ünvanına sahip olan İlimizde, uygulanmakta olan bebek sağlığı ve gelişimi için gerekli düzenlemelerin 2022 yılında da devam ettirilmesinin sağlanması açısından aşağıdaki kararlar alınmıştır.

İlimizde "Altın Bebek Dostu İl" Kapsamında Yapılacak Faaliyetler:

Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Web sitelerinde: "Anneler; bebeklerinize ilk 6 ay sadece ANNE SÜTÜ veriniz" sloganının yazdırılmasına, Halkın yoğun olduğu otogar, tren garı, AVM gibi yerlerde emzirme odaları oluşturulmasına, uygun olmayan emzirme odalarında düzenlemeye gidilmesine, Uygun görülen Kamu, STK ve Özel Kuruluşların bekleme alanlarına ANNE SÜTÜ'nün önemini içeren Sağlık Bakanlığı'na ait afiş veya posterlerin asılmasına, "Anne Sütü Muadillerinin Pazarlanmasına İlişkin Uluslararası Yasaya (Mama Koduna)" uyum "Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı"nın temelinde yer almakta olup, program çerçevesinde verilen Altın Bebek Dostu İl unvanının devamı Koda tam uyumu gerektirdiğinden; "Altın Bebek Dostu İl" unvanına sahip ilimiz genelinde diğer kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bağışlar, yardım kampanyaları gibi faaliyetlerde Mama Kodu kapsamında emzik, biberon, formül ürün vb. dağıtımına izin verilmemesine, Oy birliğiyle karar verilmiştir.

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