37 MİLYON 845 BİN LİRALIK VURGUNA 4 TUTUKLAMA - Haberler
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37 MİLYON 845 BİN LİRALIK VURGUNA 4 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da sahte çek ve paravan şirketlerle piyasayı ve bir bankayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

ADANA'da sahte çek ve paravan şirketlerle piyasayı ve bir bankayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, bir dolandırıcılık şebekesinin kişiler ve paravan şirketler üzerinden banka görevlileri ile hareket ederek çek karneleri aldığını, çekleri sahte cirolarla piyasaya sürerek bir bankayı ve piyasayı 37 milyon 845 bin lira zarara uğrattığını tespit etti. Teknik ve fiziki çalışmalar sonucu bankanın eski müdürü kadının da aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Ekipler, 22 Eylül'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskında 18 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunmayan 4 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 milyon 275 bin 500 TL değerinde 30 çek ile fotokopileri, 347 bin 500 TL değerinde 25 senet, 800 euro, 2 farklı şirkete ait kaşe, fatura ve vergi levhası, 9 pos cihazı ve 8 farklı kişiye ait kredi kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 12'si adli kontrol şartı, 2'si ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

37 MİLYON 845 BİN LİRALIK VURGUNA 4 TUTUKLAMA

37 MİLYON 845 BİN LİRALIK VURGUNA 4 TUTUKLAMA

37 MİLYON 845 BİN LİRALIK VURGUNA 4 TUTUKLAMA

37 MİLYON 845 BİN LİRALIK VURGUNA 4 TUTUKLAMA
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