37. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Başladı

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda bu yıl 37'ncisi düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı.



Artvin Kadir Topbaş Bulvarı'ndan Hürriyet Caddesi'ne kadar gerçekleştirilen kortej yürüyüşüne, Artvin Vali Vekili Önder Coşğun, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Fahrettin Tilki, Artvin İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, İl Sağlık Müdürü Abdullah Güleç ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Festivalde güreşecek 8 boğanın da yer aldığı kortej yürüyüşünde, vatandaşların boğalarla öz çekim yapması renkli görüntülere sahne oldu.



Yürüyüşün ardından boğalar, dualarla kamyonlara yüklenerek festivalin yapılacağı Kafkasör Yaylası'na uğurlandı.



Artvin Şehir girişi yolu olarak inşa edilen Kadir Topbaş Bulvarı da kortej yürüyüşü ile hizmete girmiş oldu.



"Artvin'deki boğa güreşleri festivali, İspanya'dakinden çok farklı"



Artvin Vali Vekili Coşğun, Milli İrade Meydanı'nda devam eden programda yaptığı konuşmada, festivalin hayırlı olması temennisinde bulundu.



Şehirdeki festival coşkusunun Kafkasör'deki boğa güreşleriyle zirveye ulaşacağını dile getiren Coşğun, Türkiye'nin her yerinden insanları Kafkasör'e davet etti.



Coşğun, Artvin'deki boğa güreşleri festivalinin İspanya'dakinden çok farklı olduğunu da belirterek, "İspanya'dan farkımızı tüm dünya biliyor. Orada boğayı öldürmek gibi bir organizasyon var. Orada boğaya karşı insanın zaferi var. Burada ise boğaların kendi aralarındaki liderliği ortaya çıkarıyoruz. Burada sevgi saygı var. Bu festivallerle insanlarımız arasındaki sevgi, saygı, hoşgörü ve birliktelik de pekişiyor." diye konuştu.



"Uluslararası standartlarda bir organizasyon yapmanın çabası içindeyiz"



Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe de Kafkasör'ün Artvin için çok büyük bir marka değeri olduğunu belirterek, geleneksel kültürün yaşatılmasıyla ilgili organizasyon yaptıklarını söyledi.



Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen festivalin, dünyadaki benzerlerine göre en barışçıl ve doğa dostu festival olduğuna dikkati çeken Kocatepe, "Biz doğada hem insanlar, hem de boğalar nasıl birliktelik sağlayabiliyor, doğada nasıl bir yaşamı paylaşabiliyor, bunu göstermek arzusundayız." dedi.



Kocatepe, Artvin'de öne çıkan en önemli kültür turizm faaliyetinin Kafkasör Festivali olduğunu vurgulayarak, "Uluslararası standartlarda bir organizasyon yapmanın çabası içindeyiz. Biz istedik ki insanlar, festival bahanesiyle Artvin'e gelip bu cennet kenti keşfetsin. Kafkasör Festivali Artvin'in bayramı, düğünü, her şeyi. Bir Kafkasör Festivali'ni daha yaşamanın mutluluğu içindeyim. Güneşin, sevginin, kardeşliğin doğduğu topraklardan, Artvin'den bütün dünya insanlığına sevgi ve muhabbetlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.



Festival coşkusu konuşmaların ardından, halk oyunları gösterisi, halk ozanların atışması ve konserlerle devam etti.