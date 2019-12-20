37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı yarın Antalya'da başlıyor

20.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 16:38

37. İl Müftüleri İstişare Toplantısı, "Başkanlıkça Planlanan Hizmetlerin Sahadaki Yansımaları" gündemiyle yarın Antalya'da başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmasını Başkan Ali Erbaş yapacak.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Aralık Salı gününe kadar devam edecek toplantıya, Başkanlığın üst düzey yöneticileri ile 81 il müftüsü katılacak.

Toplantı, sonuç bildirgesinin kamuoyu ile paylaşılmasının ardından sona erecek.

Kaynak: AA