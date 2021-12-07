37 bin yolcu ile rekor kırıldı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

37 bin yolcu ile rekor kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
37 bin yolcu ile rekor kırıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin şehir içi toplu ulaşım araçları bir günde 36 bin 697 kişi tarafından kullanıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Ulaşım A.Ş.'nin şehir içi toplu ulaşım araçları bir günde 36 bin 697 kişi tarafından kullanıldı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden olan Ulaşım A.Ş., 2 Aralık tarihinde yaklaşık 37 bin vatandaşın ulaşımını sağladı. Uzun süreli otobüs beklemeye son verilen yeni ulaşım sistemiyle, yolcu rekoru kırıldı. 9 bin 967 öğrenci toplu ulaşım aracını kullanırken, 12 bin 900 yetişkin de tam bilet ile ulaşım sağladı. Öte yandan vatandaşlar, QR bilet uygulamasına da alışmaya başladı. Bin 327 kişi QR bilet kullanarak otobüsleri kullandı. Ulaşım A.Ş. Boğaziçi, Muncurlu ve Doğanlı seferlerini de başlattı. - DÜZCE

37 bin yolcu ile rekor kırıldı

37 bin yolcu ile rekor kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title