"37. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi", Kadıköy'de açılacak

Aydın Doğan Vakfı'nın, 37. kez düzenlediği "Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması"nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Sergi, 15 Aralık-7 Ocak'ta ziyarete açık olacak.

Dünyanın dört bir yanından karikatürleri ve karikatüristleri uluslararası bir platformda buluşturan yarışma, bu yıl 83 ülkeden 930 sanatçı ve yaklaşık 4 bin 500 esere ev sahipliği yapacak.

Sergide, yarışmanın bu yılın birincisi Reynerio Tamayo (Küba), ikincisi Mahmood Nazari (İran), üçüncüsü Mojtaba Heidarpanah (İran) ve "Güçlü Kızlar, Güçlü Yarınlar" kategorisinde verilen Özel Ödül'ün sahibi olan Ömer Çam'ın (Türkiye) eserlerinin yanı sıra "Başarı Ödülü" alan Hamed Mortazavi Alavi (İran), Borislav Stankovic (Sırbistan) ve Toso Borkovic'in (Sırbistan) yanı sıra sergilenmeye değer görülen karikatürler de yer alacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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