369 METRE YÜKSEKLİKTEKİ ÇAMLICA KULESİ'NİN DIŞ TEMİZLİĞİ PROFESYONEL DAĞCILARA EMANET

369 metrelik kule yüksekliği ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin dış temizliği 10 profesyonel dağcı tarafından yapılıyor.

369 metrelik kule yüksekliği ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul 'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nin dış temizliği 10 profesyonel dağcı tarafından yapılıyor. Her gün sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan ekip, bir ip yardımıyla saatlerce havada kulenin dış yüzünde kaynak, zımpara, boya, cila ve temizlik işlerini yapıyor. Ekipte yer alan Hakan Oran , yaptığı işin hem zevkli hem de adrenalin yükü olduğunu belirterek, "Bizi çalışırken gören vatandaşlar Çamlıca Kulesi'nin manzarasını bırakıp, bizimle fotoğraf çekilmeye başlıyor. İlgi odağı olmak çok güzel" dedi. Ekip lideri Adem Çiftçi de yaptıkları işin riskinin yok denilecek kadar az olduğunu, bütün önlemleri aldıklarını ve iş güvenlik kurallarına herkesin uyduğunu belirtti.

Açıldıktan bu yana ziyaretçiler için İstanbul'un önemli noktalarından biri haline gelen Çamlıca Kulesi'nin dış yüzey temizliği profesyonel dağcılar tarafından yapılıyor. 369 metrelik boyuyla İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi'nde her gün 10 dağcı görev yapıyor. Kulenin dış yüzeyinde ulaşamadıkları tek bir yer olmayan ekip, tek vardiya olarak çalışıyor. Nisan ayından bu yana aralıksız çalışmalarına devam eden ekip, kaba inşaatının ardından kulenin gerekli bölümlerine zımpara, boya ve temizlik işleri yapıyor. Korkusuzca çalışmalarına devam eden ekip, kulenin en üst noktasında bir ip yardımıyla saatlerce havada kalıyor. Kuleye ziyarete gelen ziyaretçiler ise ekibe yoğun ilgi gösteriyor.

"4 AYDIR ÇAMLICA KULESİ'NDE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ" Her sabah 06.30'da uyandıklarını söyleyen ekip lideri Adem Çiftçi, "10 yıldır bu işi yapıyorum. Yaklaşık 4 aydır da Çamlıca Kulesi'nde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kulede, bakım, onarım, izolasyon, boya, cam temizleme ve cam seramik işleri yapıyoruz. Çamlıca Kulesi 369 metre ve Avrupa'nın en yüksek mimari yapısı. Bizler de yaklaşık kulenin 200 metresine kadar çalışmalar yapıyoruz" dedi. "KULENİN CAMLARINDA BİZİ GÖREN İNSANLAR HAYRETLE BAKIYOR" Çiftçi, sözlerine şu şekilde devam etti: "10 kişilik bir ekibimiz var. Kule her sabah buluşma noktamız oluyor. Her gün sabah toplantısı yapıyoruz. Planlama yapıp ona göre işe başlıyoruz. Kule'nin camlarında bizi gören insanlar hayretle bakıyor. Hepsi bizimle fotoğraf çektirmek istiyor. Bizler Çamlıca Kulesi'ne cam seramik uygulaması yaptık. Bu uygulama Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Bu cam seramik uygulamasının özelliği ise hem camın görüntü kalitesini artırmak hem de camda oluşabilecek herhangi bir akıntıyı önlemek. Bizim için yaptığımız işin riski yok denilecek kadar az. Çünkü önlemlerimizi alıyoruz. Çift ip kullanıyoruz ve bütün ekip arkadaşlarım tamamen iş güvenlik kurallarına uyuyor."

"İNSANLARLA UĞRAŞMAK ZOR GELDİĞİ İÇİN BU İŞE YÖNELDİM" İki buçuk yıldır çalıştığını ancak daha önce 17 yıl bir şirkette yönetici olduğunu belirten Hakan Oran, "İnsanlarla uğraşmak biraz zor geldiği ve çok yorulduğum için daha rahat edebileceğim bir iş tercih etmek istedim. Şu an yapmış olduğum iş benim için hem zevkli hem de adrenalin yüklü" diye konuştu. "AİLEM BAŞLARDA TEDİRGİNDİ AMA ARTIK ALIŞTI"

Yöneticiliği bırakmanın kendisi için hiç zor olmadığı vurgulayan Oran, "Ailem başlarda zor bir iş olduğu için tedirgin oldu, ama onlar da zamanla alıştı. Bizi çalışırken gören vatandaşlar Çamlıca Kulesi'nin manzarasını bırakıp, bizimle fotoğraf çekilmeye başlıyor. İlgi odağı olmak çok güzel" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı