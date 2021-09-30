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368 kişiye şartlı sağlık yardımı yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
368 kişiye şartlı sağlık yardımı yapılacak

DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, her ay düzenli olarak yapılmaya başlanan Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında 368 hak sahibine 42 bin 150 lira ödeme yapılacak.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, her ay düzenli olarak yapılmaya başlanan Şartlı Sağlık Yardımı kapsamında 368 hak sahibine 42 bin 150 lira ödeme yapılacak.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda, cinsiyet fark etmeksizin çocukların sağlık masrafları için başvuru yapan ve şartları sağlayan aileye aylık 35 lira nakdi yardım desteği sağlamaya başladı. Bunun ardından Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da her ay düzenli olarak şartlı sağlık yardımı yapmaya başladı. Bu kapsamda eylül ayı içerisinde başvuru yapanlar arasında değerlendirmeye uygun bulunan 368 hak sahibine toplamda 42 bin 150 lira ödeme yapılmasına karar verildi. Ödemeler PTT aracılığı ile şahısların hesaplarına yapılacak. - DÜZCE

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Haber: 368 kişiye şartlı sağlık yardımı yapılacak - Haberler Ekonomi
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