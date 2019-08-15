15.08.2019 15:33

368 gerçek ağaca bedel metal ağaç 'Biourban' hava kirliliğine çare olabilir mi?

"Biourban" adı verilen 4 metrelik metal ağaç ozon ve mikro partiküllerden oluşan hava kirliliğini mikroyosunlar sayesinde gidermeye yardımcı oluyor. İstiflenmiş silindirlenden oluşan metal ağaç yılın 365 günü gerçek ağaçlar gibi fotosentez işlemini tekrarlayabiliyor. Yapay ağaçların hava kirliliği ile mücadelede kesin çözüm olmasa da önemli bir seçenek olması umuluyor. Euronews.com'da Görüntüle