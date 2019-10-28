28.10.2019 10:05

Panama bandıralı "MSC Teresa" adlı 366 metrelik dev konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Porsaid limanın dan gelip Kocaeli'nin Yarımca limanına giden 366 metre ve 153 bin 115 grostonluk gemiye 36 milli Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne aİt 2 römorkör eşlik etti dev Konteyner gemisinin geçişi Sırasında Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişine kapatılırken dev gemi Marmara denizine doğru yol aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA