365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuya ataması yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ilişkin, "Şehitlerimizin canlarıyla, gazilerimizin kahramanlıklarıyla şereflendirdiği bu vatan, sizlerin kamu hizmetine katılımıyla daha da gelişmeye, kalkınmaya devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarına atanmasına ilişkin, "Şehitlerimizin canlarıyla, gazilerimizin kahramanlıklarıyla şereflendirdiği bu vatan, sizlerin kamu hizmetine katılımıyla daha da gelişmeye, kalkınmaya devam edecek." dedi.

Yanık, bakanlıkta düzenlenen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdam Edilecek Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Atama Töreni'ne" katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Yanık, oldukça anlamlı ve duygu yoğun bir programda bir arada olduklarını söyledi.

Atama programının 15 Temmuz'dan bir gün önce yapılmasının hem anlamlı hem de hüzünlü olduğuna işaret eden Yanık, Allah'tan şehitlerin şehadetini makbul etmesini, gazilere uzun ve hayırlı ömürler nasip etmesini diledi.

Yanık, şehit ve gazilere vefa borçlarını yerine getirmenin gayreti içinde olduklarını belirterek, bugüne kadar vatan uğruna hayatlarını hiçe sayan kahramanlarla onların emanetleri olan toplam 202 bin 385 vatandaşın yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Şehit yakınlarımızın istihdam hakkını 2'ye çıkardık"

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için gerek psikolojik gerekse ekonomik ve sosyal destekleri sürdürdüklerini bildiren Yanık, konuşmasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine istihdam hakkının kapsamını zaman içerisinde sürekli olarak genişlettik. 2002 yılında şehit yakınlarımızın yalnızca bir istihdam hakkı varken bu hakkı 2'ye çıkardığımız gibi gazi ve gazi yakınlarımızın vazife malulü ve sivil terör mağdurlarının maluliyetlerine de bir istihdam hakkı getirdik. 2002 yılına kadar sadece 6 bin 315 istihdam sağlanmışken 2002'den bugüne kadar 39 binden fazla şehit yakını, gazi ve gazi yakınının istihdamını sağladık. Bugün yapacağımız 365 atama ile birlikte toplam istihdam rakamını 45 bin 849'a çıkarmış olacağız."

Yanık, bu atamaların yanı sıra devletin farklı uygulamalarla da şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının yanında olmaya devam ettiğine işaret ederek, bu kapsamda şehitlerin bir yakını ile engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul gaziler ve engelliliğine uygun özel tertibat yaptıran gaziler için bir defaya mahsus olmak üzere özel tüketim vergisi muafiyeti sağladıklarını dile getirdi.

Hak sahiplerini şehir içi toplu taşıma, demir ve deniz yollarının şehir içi, şehirler arası hatlarından ücretsiz yararlandırdıklarını anımsatan Yanık, bugüne kadar yaklaşık 194 bin 500 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdıklarını anlattı.

Hatıralarının yaşatılması için kuruluş binalarına, cadde, sokak, park gibi alanlara 2 bin 415 şehidin isimlerini verdiklerini belirten Yanık, bugüne kadar 30 bin 339 gaziye madalyalarını tevcih ettiklerini söyledi.

"Bugüne kadar 275 bin 144 şehit yakını ve gazimizi evlerinde ziyaret ettik"

Yanık, "Bunların yanında şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için düzenli ev ziyaretleri yaparak kendilerine psikososyal destek hizmetlerini vermeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 275 bin 144 şehit yakını ve gazimizi evlerinde ziyaret etmiş olduk." diye konuştu.

Şehit ve gazilerin çocuklarının geleceğe daha iyi hazırlanabilmelerinin, önem verdikleri konulardan biri olduğunu dile getiren Yanık, bu amaçla yaş gruplarını ve ihtiyaçlarını gözeterek 2021'de birçok eğitsel faaliyeti hayata geçirmeye başladıklarını ifade etti.

Yanık, her bir istihdamın ülke için güzel katkılara vesile olacağına inandığını belirterek, "Şehitlerimizin canlarıyla, gazilerimizin kahramanlıklarıyla şereflendirdiği bu vatan, sizlerin kamu hizmetine katılımıyla daha da gelişmeye, kalkınmaya devam edecek. Görev yaptığınız her yerde sizler çalışkanlığınız, dürüstlüğünüz ve fedakarlığınızla milli ruhu ve terbiyeyi en güzel şekilde temsil edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Yanık, beraberindeki şehit yakını, gazi, gazi yakını ve onların çocuklarıyla atama kurasını başlatmak için butonlara bastı.

Atama sonuçları, "sosyalatama.aile.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek

Törende, atama teklifinde toplam 97 hak sahibinin ataması, arkeolog, avukat, diyetisyen, ebe, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, hemşire yardımcısı, imam hatip, kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara yapıldı.

Ayrıca 111 memur, 133 hizmetli unvanlı kadro ile 24 işçi kadrosuna da atama gerçekleştirildi.

Atama sonuçları, saat 17.30'dan itibaren "sosyalatama.aile.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici