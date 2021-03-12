365 günde 58 milyondan fazla Covid-19 haberi yapıldı
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365 günde 58 milyondan fazla Covid-19 haberi yapıldı

12.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:40
365 günde 58 milyondan fazla Covid-19 haberi yapıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında, birinci yıl geride bırakıldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında, birinci yıl geride bırakıldı. Türkiye'deki ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde görülürken, küresel salgın 365 günde 58 milyonun üzerinde haber çıkışı ile Türkiye ve dünya gündeminde en önemli gündem maddesi haline geldi. Medyada en fazla haber olan başlıklar ise; sokağa çıkma kısıtlaması, seyahat yasağı, okulların kapanması, aşı çalışmaları ve normalleşme süreci oldu.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, gisanddata "Covid-19 Sistem Bilimi ve Mühendislik Merkezi (CSSE) Küresel Durumları" verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki Covid-19'lu toplam vaka sayısı 12 Mart itibarıyla 118 milyon 569 bin 219 olarak güncellendi. Covid-19 dünyada 2 milyon 629 bin 357 kişinin ölümüne sebep olurken, Türkiye'deki güncel vaka sayısı 2 milyon 835 bin 989 olarak saptandı.

Ajans Press, koronavirüs ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, koronavirüs ile alakalı yazılı basın, online haber siteleri ve televizyon kanallarına 365 günde 58 milyonun üzerinden haber yansıdı. Pandemi ile birlikte hayatımıza giren evden çalışma modelinin ise 11 bin 921 yazılı basın haberiyle gündemde yer aldığı kaydedildi. Virüsün yayılım hızını azaltmak için farklı ülkelerde aşı çalışması yapılırken, 1 yılda aşılarla ilgili 100 bin 369 yazılı basın haberi okuduk. Bu süreçte en fazla duyduğumuz kelimelerden bir tanesi "kısıtlama" olurken, kısıtlamalarla alakalı 38 bin 669 içeriğin yazılı basında yansıma bulduğu tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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