3600 ek gösterge nedir? 3600 ek göstergede son durum

3600 ek gösterge nedir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 3600 ek gösterge seçim döneminin yaklaşması ile birlikte hükümet tarafından tekrar gündeme alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirtti. 3600 ek gösterge ile öğretmen, polis ve din görevlisinin emekli aylığı ve ikramiyeleri yüzde 22, hemşire ve yüksek öğretim mezunu olmayan din görevlisinin aylığı yüzde 25 oranında artacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların, aylık maaşlarının, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük rol taşıyan ek gösterge önemli bir unsurdur. Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Bu durumdan dolayı da ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranları ya da maaş miktarları aynı olmaz.

Bu sebepten dolayı da bir süredir 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek göstergenin yürürlüğe girmesinin ardından öğretmen, hemşire, din görevlisi ve polislerin maaşlarında artış olacak.

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberler e ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise sözlerini şöyle sürdürdü:

* EYT'yle ilgili, 3600'le ilgili de zaten biz bunu kanuna dönüştüreceğiz, teklife dönüştüreceğiz. Parlamentoda bunlarla ilgili bütün partilerle de görüşeceğiz ancak şunu söyleyeyim 3600 ek gösterge zaten bizim vaadimizdir ve bu konuyla ilgili de çalışmalar yapılmaktadır. Yüce Meclisin bilgisine de bunları sunacağız. Hep beraber bunları müzakere edip, buradan beraber yasalaştıracağız inşallah.

3600 EK GÖSTERGE MALİYETİ NE OLACAK?

İktidar tarafından 2022 yılının sonuna kadar 3600 ek gösterge verilmesi düşünülen kamu görevlileri ile ilgili yaklaşık maliyet tablosu yukarıdadır. Yukarıdaki hesaplamalar, 3600 ek göstergeye konu 4 çalışan grubu için genel ortalamalar üzerinden yapılmıştır. Diğer çalışan gruplarının dahil edilmesi toplam tutarı etkileyecektir. Yıllık tahmini maliyettir. Her yıl kapsam, ücret ve aylık artışına bağlı yıllık maliyet artacaktır. Esas yapılması gereken, verilerle aktüeryal hesaplamadır.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT, asgari ücret ve 3600 ek göstergeye ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin, "Bu konuları çalışıyoruz. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." demişti.

Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek göstergesinin bakanlık bünyesinde çalışmaları başladı. Kapsamını ve maliyetini şu anda çalışıyoruz. Yakında sendikalarla birlikte ortak bir çalışma yürüteceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge, dört meslek grubunu polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

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